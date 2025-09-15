Італія

Патрік ділом підтвердив свої слова напередодні гри.

У рамках третього туру італійської Серії А амбітний Комо прийматиме на власному полі не менш амбітну Дженоа.

У стартовому складі "грифонів" на це протистояння вийде український півзахисник Руслан Маліновський, який, сходе, вже остаточно залишив у минулому свою жахливу травму річної давнини.

Нагадаємо, раніше участь Руслана Маліновського у сьогоднішній грі з командою Сеска Фабрегаса особисто анонсував керманич Дженоа Патрік Вієйра.

Поєдинок Комо- Дженоа розпочнеться о 21:45 за київським часом.