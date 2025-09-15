Нудний вечір у Вероні.
Варді проти Верони, getty images
15 вересня 2025, 21:43
В рамках передостаннього матчу четвертого туру італійської Серії А Верона на власному полі приймала Кремонезе.
Протягом всього матчу команди так й не змогли бодай одного разу відзначитися забитим м'ячем, тому фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию.
Верона — Кремонезе 0:0
Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Фресе (Белла-Кочап, 70) — Бельгалі, Гальярдіні (Акпа-Акпро, 30), Сердар, Брадарич — Бернед — Жоване, Орбан (Сарр, 80)
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Дзербін (Фоліно, 86), Коллоколо, Бондо (Грассі, 58), Вандепютте, Пеццелла — Бонаццолі (Варді, 58), Санабрія (Васкес, 66)
Попередження: Сердар, Жоване — Коллокол