Італія

Сербський форвард вийшов на заміну та приніс туринцям другу перемогу поспіль у Серії А.

У матчі другого туру чемпіонату Італії Ювентус здобув мінімальну перемогу над Дженоа з рахунком 1:0.

Команда Ігора Тудора змогла зламати опір суперника лише на 72-й хвилині завдяки голу Душана Влаховича, який замкнув точну передачу Філіпа Костича.

Сербському нападнику знадобилося всього десять хвилин після виходу на заміну, щоб вирішити долю поєдинку та принести своїй команді три очки.

Хавбек Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі, але не зміг відзначитись результативними діями.

Після двох турів Ювентус має у своєму активі шість очок і йде серед лідерів турнірної таблиці. Дженоа, яка в першому турі зіграла внічию з Лечче (0:0), набрала лише одне очко та залишається у нижній частині таблиці.

У наступному турі Ювентус зустрінеться з Інтером, а Дженоа зіграє проти Комо.

Дженоа — Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 73

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін — Мазіні, Френдруп — Карбоні (Маліновський, 65), Станчу (Торсбю, 65), Еллертссон — Коломбо

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Бремер — Маріу (Копмейнерс, 62), Локателлі (Гонсалес, 62), Тюрам, Келлі — Консейсан, Їлдиз — Девід (Влахович, 62)

Попередження: Естігор — Маріу, Копмейнерс