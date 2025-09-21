Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 20 вересня 2025 року.

У поєдинку 4-го туру Серії А Мілан у гостях упевнено переміг Удінезе — 3:0.

Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Крістіан Пулішич, а вже на початку другої половини він віддав гольову передачу на Юссуфа Фофана, який подвоїв перевагу гостей. Минуло лише сім хвилин, і Пулішич оформив дубль, остаточно знявши інтригу в матчі.

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 9 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. Удінезе з 7 балами наразі посідає 6-те місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Мілан у четвертому турі Серії А-2025/26:

Удінезе &mdash; Мілан 0:3<br /> Голи: Пулішич, 40, 53, Фофана, 46

Удінезе: Сава — Ехізібуе (Дзанолі, 59), Крістенсен, Соле, Земура — Саррага, Карлстрем, Еккеленкамп — Атта (Міллер, 82) — Браво (Букса, 46), Девіс (Дзаніоло, 59)

Мілан: Терраччано — Томорі, Габбія, Павлович (Де Вінтер, 68) — Салемакерс, Фофана (Річчі, 68), Модрич (Атекаме, 81), Рабьо, Еступіньян — Хіменес (Нкунку, 63), Пулішич (Лофтус-Чік, 63)

Попередження: Атта, Земура