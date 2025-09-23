Італія

У справі Prisma колишні боси "старої синьйори" визнали провину.

Суд Риму 22 вересня 2025 року затвердив угоди про визнання вини (patteggiamento) для низки колишніх керівників Ювентуса у справі про фінансові махінації, що відома під назвою Prisma. Про це повідомляє Reuters, журналіст Sky Джанлука Ді Марціо та інші.

За інформацією джерел, судове рішення передбачає умовні вироки без ув’язнення, відповідно до італійського законодавства.

Ключові фігури та вироки:

- Андреа Аньєллі (колишній президент) — умовний вирок 20 місяців.

- Павел Недвед (колишній віцепрезидент) — умовний вирок 14 місяців

- Фабіо Паратічі (колишній спортивний директор) — умовний вирок 18 місяців

- Мауріціо Аррівабене (колишній генеральний директор) — виправданий, справа закрита.

Справу було порушено через підозри у фальсифікації фінансової звітності Ювентуса в 2019-2021 роках, зокрема щодо штучного завищення прибутків від трансферів та маніпуляцій із зарплатами гравців під час пандемії COVID-19. Це дозволяло клубу обходити правила фінансового фейр-плей.

Ювентус заявив, що домовленості про визнання вини (patteggiamento) для колишніх керівників були укладені не як визнання їхньої чи клубної провини, а для захисту інтересів акціонерів і самого клубу.

Тобто туринці намагаються показати, що не визнають себе винним у махінаціях, а просто йдуть на компроміс із судом, щоб уникнути тривалого судового процесу, фінансових витрат та додаткових проблем.

До цього Ювентус уже зазнавав покарань від футбольних органів:

- штраф 156 000 євро,

- відрахування 15 очок у турнірній таблиці Серії А,

- річна дискваліфікація з єврокубків