Італія

Всесвітньо відомі бюро Foster + Partners та MANICA спроєктують сучасну арену для міланських грандів на 71 500 місць.

Мілан та Інтер оголосили про ключовий крок у проєкті будівництва нового стадіону. Клуби офіційно обрали архітектурні бюро, які займуться проєктуванням майбутньої арени. Відповідні заяви були опубліковані на офіційних сайтах обох команд.

Як зазначається, проєктування нового стадіону доручено всесвітньо відомим компаніям Foster + Partners на чолі з лордом Норманом Фостером та MANICA під керівництвом Девіда Маніки. Важливо, що робота архітекторів розпочнеться після остаточного схвалення міською радою Мілана продажу території Great Urban Function San Siro.

Новий стадіон, який стане частиною масштабного проєкту урбаністичного відродження площею понад 280 тисяч квадратних метрів, матиме місткість 71 500 глядачів.

Конструкція арени передбачає два великі яруси зі спеціальним нахилом, що забезпечить оптимальний огляд ігрового поля з будь-якого сектору. Крім того, стадіон буде відповідати найвищим стандартам доступності та включатиме сектори з доступними цінами на квитки.

Обидва архітектурні бюро мають багатий досвід у створенні знакових об'єктів, які співпрацюють між собою десятиліттями:

- Foster + Partners відомі такими роботами, як Епл Парк (Apple Park) у Каліфорнії, аеропорти Гонконгу та Пекіна, міст Міленіум у Лондоні, а також мастер-план району стадіону Вемблі.

- MANICA, у свою чергу, проєктувала Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі, Чейз Центер (Chase Center) для Голден Стейн Ворріорз та працює над новими стадіонами для Чикаго Берс і Інтер Маямі.