Італія

Цікава новина з півночі Італії.

Туринський Ювентус оголосив про призначення Даррена Берджесса на посаду директора з ефективності. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

"Ювентус радий повідомити про призначення Даррена Берджесса на посаду директора з ефективності. Він буде тісно співпрацювати з Дем'єном Комоллі, Джорджо К'єлліні, Франсуа Модесто, Ігорем Тудором, а також з усіма технічними підрозділами та віковими групами клубу, щоб сформувати команду високого рівня, призначену для досягнення високого рівня результативності, інновацій та благополуччя спортсменів", — йдеться в заяві клубу.

Берджесс спеціалізується на профілактиці травм, управлінні медичним та спортивним блоками, включаючи фітнес, харчування, реабілітацію, психологію і відновлення.

Раніше працював у Ліверпулі та Арсеналі, активно займаючись профілактикою травматизму. Також консультував клуби НФЛ і НБА. Його останнє співробітництво було в Австралії з футбольним клубом Аделаїда.