Завершилися всі матчі 1/16 фіналу Кубка Італії-2025/26.

У наступному раунді братимуть участь 15 клубів Серії А та один представник (Венеція) другого за статусом дивізіону країни.

Пари 1/8 фіналу Кубка Італії-2025/26:

Болонья — Парма
Лаціо — Мілан
Удінезе — Ювентус
Дженоа — Аталанта
Інтер — Венеція
Рома — Торіно
Комо — Фіорентина
Кальярі — Наполі

Вищезгадані протистояння мають відбутися 2-18 грудня.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 трофей дістався Болоньї, яка у вирішальному матчі на Стадіо Олімпіко в Римі впоралася з Міланом (1:0).