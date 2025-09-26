Протистояння наступного раунду турніру проходитимуть у грудні.
Кубок Італії, Getty Images
26 вересня 2025, 00:37
Завершилися всі матчі 1/16 фіналу Кубка Італії-2025/26.
У наступному раунді братимуть участь 15 клубів Серії А та один представник (Венеція) другого за статусом дивізіону країни.
Пари 1/8 фіналу Кубка Італії-2025/26:
Болонья — Парма
Лаціо — Мілан
Удінезе — Ювентус
Дженоа — Аталанта
Інтер — Венеція
Рома — Торіно
Комо — Фіорентина
Кальярі — Наполі
Вищезгадані протистояння мають відбутися 2-18 грудня.
Нагадаємо, у сезоні-2024/25 трофей дістався Болоньї, яка у вирішальному матчі на Стадіо Олімпіко в Римі впоралася з Міланом (1:0).