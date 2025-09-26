Італія

Протистояння наступного раунду турніру проходитимуть у грудні.

Завершилися всі матчі 1/16 фіналу Кубка Італії-2025/26.

У наступному раунді братимуть участь 15 клубів Серії А та один представник (Венеція) другого за статусом дивізіону країни.

Пари 1/8 фіналу Кубка Італії-2025/26:

Болонья — Парма

Лаціо — Мілан

Удінезе — Ювентус

Дженоа — Аталанта

Інтер — Венеція

Рома — Торіно

Комо — Фіорентина

Кальярі — Наполі

Вищезгадані протистояння мають відбутися 2-18 грудня.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 трофей дістався Болоньї, яка у вирішальному матчі на Стадіо Олімпіко в Римі впоралася з Міланом (1:0).