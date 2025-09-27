Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 19:00.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2025/26 туринський Ювентус прийматиме Аталанту з Бергамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Досі не знаючі смаку поразок у новій кампанії чемпіонату Італії Ювентус і Аталанта цього суботнього вечора зустрінуться вже втретє за 2025 рік. "Нерадзуррі" гостюватимуть у Турині вдруге поспіль, минулої неділі розібравшись із місцевим Торіно. "Б'янконері" в разі невдачі сьогодні дозволять супернику обійти їх у турнірній таблиці.

Ювентус тижнем раніше оступився у виїзному поєдинку з Вероною, тож колективу Ігора Тудора є ще доводити своїм уболівальникам. У той же час не на користь туринського клубу говорить статистика останніх домашніх матчів проти Аталанти. "Нерадзуррі" уникнули поразок у семи попередніх протистояннях Серії А на Альянц Стедіум, двічі святкувавши здобуття трьох очок.

Із новим керманичем Іваном Юричем Аталанта стартувала в новій кампанії чемпіонату серією з чотирьох поєдинків без поразок, що навіть легенді клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні протягом дев'яти сезонів удалося тільки раз, коли в 2022 році він не поступався аж до 11-го туру. Хорватські спеціалісти перетнуться втретє й раніше команди Юрича двічі впоралися з колективами Тудора при одному нічийному результаті.

У той же час, клуби на чолі з Юричем мають не надто успішну історію протистоянь з Ювентусом (2В, 5Н, 7П). За версією букмекерів, команда Тудора є фаворитом сьогоднішньої дуелі. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.89, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 4.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Бремер, Келлі — Калулу, Локателлі, К. Тюрам, Камб'язо — Жегрова, Їлдиз — Девід

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон, Муса, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Пашалич — Крстович

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА