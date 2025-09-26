Італія

Італійський фахівець хотів продовжувати працювати зі "Скуадра адзуррою".

Італійський фахівець Лучано Спаллетті висловився про своє звільнення з посади головного тренера національної збірної Італії. Його слова наводить Football Italia.

"Наразі мій досвід роботи в Італії все ще сидить у моїй голові. Це був для мене великий виклик.

Я не намагався забути його, ми маємо приймати досвід і все, що він нам дає. Все пішло не так, як я хотів, але я виклався на повну. Тепер мені потрібно трохи часу, щоб упокоритися з цим болем, а потім я почну все заново.

Якби я не хотів продовжувати, я пішов би, але мене звільнили. Я хотів продовжувати цей шлях.

Мені в кар'єрі пощастило із командами, з якими мені довелося працювати. Я переконаний, що щось може статися, але я не копатимусь у собі чи форсуватиму події. Все має відбуватися природно", – сказав Спаллетті.