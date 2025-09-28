Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 28 вересня, розпочавшись о 21:45.
Мілан — Наполі, Getty Images
28 вересня 2025, 08:45
У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2025/26 Мілан на власному полі зустрінеться з Наполі.
[*] — положення команди в турнірній таблиці
НЕДІЛЯ, 28 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Окрилений чотирма поспіль "сухими" перемогами (остання з яких дозволила дістатися 1/8 фіналу Кубка Італії) Мілан цього недільного вечора намагатиметься погіршити шанси Наполі на захист чемпіонського титулу. "Россонері" не мали подібної серії із лютого 2023 року, тоді як позначки в п'ять матчів вона може досягнути вперше з того ж місяця в 2018-му.
Перебудова міланського гранда під керівництвом нового-старого головного тренера Массіміліано Аллегрі набирає обертів і потенційна перемога сьогодні може стати першим для нього серйозним епізодичним досягненням після повернення на посаду. Під час першого періоду виступів на чолі з Аллегрі Мілан спочатку двічі обіграв Наполі, але пізніше суперник п'ять разів поспіль поразок уникнув (2В, 3Н).
Наполі вперше із сезону-2021/22 у стартових чотирьох турах нової кампанії Серії А набрав 12 очок і цікаво, що в підсумку саме Мілан тоді святкував перемогу в чемпіонаті. Домашня звитяга над Пізою минулого понеділка виявилася для "адзуррі" явно нервовішою, ніж очікувалося, і сьогодні вони не можуть дозволити собі подібного.
Зі своїм колегою-співвітчизником Антоніо Конте зустрінеться вдесяте, наразі маючи в подібних дуелях п'ять перемог, дві нічиїх і дві поразки. Проте, за версією betking сьогодні більші шанси на успіх мають усе ж підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.29.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Еступіньян — Хіменес, Пулішич
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Беукема, Ж. Жезус, Спінаццола — Лоботка — Політано, Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Гейлунн
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
