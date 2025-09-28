Італія

На нас чекає центральний матч туру в чемпіонаті Італії.

Головний тренер італійського Мілана Массімілліано Аллегрі висловився напередодні матчу п'ятого туру італійської Серії А з Наполі. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми зустрінемося з командою, яка заслужено виграла Скудетто минулого сезону. Наполі провів сильне трансферне вікно, і думаю, що вони, як і раніше, є фаворитами чемпіонату цього сезону. Це буде чудовий матч.

Команди Конте завжди дуже організовані, їм важко забити. Я пам'ятаю Ювентус, Інтер та торішній Наполі, який пропускав дуже мало і за рахунок цього виграв чемпіонат. Мені говорити не обов'язково — за Конте каже його статистика.

Це перший великий матч сезону для нас – і він стане для Мілана серйозним випробуванням. Ми почуваємось добре, Рафаель Леан відновився і це дуже хороша новина для мене.

Насамперед, я радий, що завтра вболівальники заповнять стадіон і будуть із нами. Клуб має бути сильним, стійким, з чіткою стратегією: ми розпочали цей рік з ентузіазмом та єдністю. Ми маємо продовжувати працювати. На нас чекає важливий матч, серйозний тест, щоб зробити ще один невеликий крок вперед. Ми повинні зіграти його з величезним ентузіазмом і бажанням досягти результату.

Ми працюємо над тим, щоб Мілан кваліфікувався у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону. Я хотів би грати матчі кожні три дні, ніж готуватися до однієї гри на тиждень.

Попереду ще 34 тури та 102 очки. Нам потрібно рухатися вперед крок за кроком, зберігаючи баланс. Перемоги – це норма для Мілану. Поразки мають бути винятком", – сказав Аллегрі.

Матч між Міланом та Наполі відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.