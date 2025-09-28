Італія

Мінус два центральних захисника к Конте.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився своїми думками щодо центрального матчу п'ятого туру італійської Серії А з Міланом. Його слова наводить офіційний сайт "партенопеї".

"Очевидно, що коли ви стикаєтесь із командами з історією та традиціями, такими як Мілан, це завжди важливий матч. Ми поважаємо кожного суперника, будь то Мілан, Інтер чи Ювентус, але ми також однаково поважаємо й інші команди у лізі. Ми лише на початку шляху, і він буде довгим для нас.

Це буде важкий матч, але водночас це чудова нагода для хлопців проявити себе. Ми намагатимемося показати хорошу гру. Звичайно, коли граєш на такій великій сцені, як Сан-Сіро, потрібно виправдати очікування та продемонструвати свій потенціал.