Мінус два центральних захисника к Конте.
Антоніо Конте, getty images
28 вересня 2025, 19:49
Головний тренер Наполі Антоніо Конте поділився своїми думками щодо центрального матчу п'ятого туру італійської Серії А з Міланом. Його слова наводить офіційний сайт "партенопеї".
"Очевидно, що коли ви стикаєтесь із командами з історією та традиціями, такими як Мілан, це завжди важливий матч. Ми поважаємо кожного суперника, будь то Мілан, Інтер чи Ювентус, але ми також однаково поважаємо й інші команди у лізі. Ми лише на початку шляху, і він буде довгим для нас.
Це буде важкий матч, але водночас це чудова нагода для хлопців проявити себе. Ми намагатимемося показати хорошу гру. Звичайно, коли граєш на такій великій сцені, як Сан-Сіро, потрібно виправдати очікування та продемонструвати свій потенціал.
Я не наважусь назвати когось фаворитом. Можу лише сказати, що Мілан, Ювентус та Інтер написали історію італійського футболу і завжди будуть головними дійовими особами чемпіонату, хоча б завдяки своєму престижу та здобуткам.
Ми повинні постаратися зіграти в свій футбол, незалежно від того, що ми очікуємо від Мілана. Давайте не говоритимемо про Скудетто та не судитимемо про ці матчі за підсумками всього п'яти ігрових днів. Слід зосередитися на матчі, а час покаже, як все складеться. Кожен хоче зробити все можливе, це битва за те, щоб утриматись на вершині. Я думаю, що чемпіонат буде збалансованим, але ми лише розпочинаємо.
Ррахмані та Буонджорно не допоможуть нам з Міланом. Тиждень видався невдалим, але таке може статися протягом сезону, і нам потрібно буде постаратися знайти правильні рішення.
З самого початку я говорив, що ми залучили багато гравців, але для того, щоб розкрити їхній потенціал, потрібно терпіння. Очевидно, деяким із них доведеться набиратися досвіду, граючи у таких матчах.
Мені шкода, що наші фанати, які завжди так сильно нас підтримують, не зможуть піти за нами. Ми зробимо все можливе заради них", — заявив Конте.
Матч між Міланом та Наполі відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.