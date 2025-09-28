Італія

Завершився передостанній матч 5-го туру чемпіонату Італії.

В рамках п'ятого туру італійської Серії А Лечче на Стадіо Віа дель Маре приймав Болонью.

Команда Віченцо Італьяно на останніх секундах матчу втратила три очки на виїзді. Голи у гостей забивали Ріккардо Орсоліні з пенальті та Єнс Одгор. У господарів поля відзначився півзахисник Лассана Кулібалі та Франческо Камарда на 90+4.

Після цієї гри в активі Болоньї стало сім очок. Команда Вінченцо Італіяно піднялася на 10-е місце в турнірній таблиці Серії А. Лечче набрав два очки після п'яти ігор і розташовується на 18-му рядку.

Лечче — Болонья 2:2

Голи: Кулібалі, 13, Камарда, 90+4 — Орсоліні, 45 (пен.), Одгор, 71