Завершився передостанній матч 5-го туру чемпіонату Італії.
Лечче - Болонья, getty images
28 вересня 2025, 21:23
В рамках п'ятого туру італійської Серії А Лечче на Стадіо Віа дель Маре приймав Болонью.
Команда Віченцо Італьяно на останніх секундах матчу втратила три очки на виїзді. Голи у гостей забивали Ріккардо Орсоліні з пенальті та Єнс Одгор. У господарів поля відзначився півзахисник Лассана Кулібалі та Франческо Камарда на 90+4.
Після цієї гри в активі Болоньї стало сім очок. Команда Вінченцо Італіяно піднялася на 10-е місце в турнірній таблиці Серії А. Лечче набрав два очки після п'яти ігор і розташовується на 18-му рядку.
Лечче — Болонья 2:2
Голи: Кулібалі, 13, Камарда, 90+4 — Орсоліні, 45 (пен.), Одгор, 71
Лечче: Фальконе, Куассі (Д. Вейга 46), Гашпар, Габріель, Галло (Ндаба 69), Л. Кулібалі (Ндрі 77), Рамадані, Беріша, П'єротті, Штулич (Камарда 67), Моренте (Банда 77)
Болонья: Скорупскі, Холм (Де Сільвестрі 83), Хеггем, Лукумі, Міранда, Л. Фергюсон, Моро, Орсоліні (Бернардескі 62), Фаббіан (Одгар 69), Роу (Камбіагі 68), Даллінга (Кастро 68)
Попередження: Гашпар 55, Рамадані 61, Галло 66 — Даллінга 30