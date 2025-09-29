Італія

Український півзахисник вийде зі старту у матчі 5-го туру Серії А.

У рамках п’ятого туру італійської Серії А Дженоа зустрінеться з Лаціо.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра визначився зі стартовим складом на поєдинок, включивши до нього українського півзахисника Руслана Маліновського.

Це вже третій поспіль старт у чемпіонаті для 32-річного хавбека у чемпіонаті цього сезону.

Матч Дженоа — Лаціо розпочнеться сьогодні о 21:45 за київським часом.