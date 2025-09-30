Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 29 вересня 2025 року.
getty images
30 вересня 2025, 07:38
У п’ятому турі Серії А Лаціо здобув впевнену перемогу над Дженоа на виїзді з рахунком 3:0.
Уже на 4-й хвилині Канчельєрі відкрив рахунок, а потім до перерви відзначився Кастельянос (30). Заключний м’яч забив Дзакканьї на 63-й хвилині, остаточно закріпивши перевагу гостей.
Руслан Маліновський зіграв свій третій старт поспіль у сезоні за Дженоа. Українець у другому таймі отримав попередження і невдовзі залишив поле.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Лаціо в рамках 5-го туру Серії А:
Дженоа — Лаціо 0:3
Голи: Канчельєрі, 4, Кастельянос, 30, Дзакканьї, 63
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін (Вентуріно, 84) — Френдруп, Маліновський (Екубан, 70), Мазіні (Станчу, 69) — Еллертссон, Олівейра (Карбоні, 68) — Коломбо (Ехатор, 70)
Лаціо: Проведель — Марушич (Хюсай, 32), Хіла (Провстгор, 84), Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 70) — Катальді (Патрік, 84), Діа, Башич — Канчельєрі, Дзакканьї — Кастельянос (Педро, 84)
Попередження: Васкес, Нортон-Каффі, Мазіні, Маліновський, Естігор — Катальді