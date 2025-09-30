Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 29 вересня 2025 року.

У п’ятому турі Серії А Лаціо здобув впевнену перемогу над Дженоа на виїзді з рахунком 3:0.

Уже на 4-й хвилині Канчельєрі відкрив рахунок, а потім до перерви відзначився Кастельянос (30). Заключний м’яч забив Дзакканьї на 63-й хвилині, остаточно закріпивши перевагу гостей.

Руслан Маліновський зіграв свій третій старт поспіль у сезоні за Дженоа. Українець у другому таймі отримав попередження і невдовзі залишив поле.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Лаціо в рамках 5-го туру Серії А:

Дженоа — Лаціо 0:3

Голи: Канчельєрі, 4, Кастельянос, 30, Дзакканьї, 63

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін (Вентуріно, 84) — Френдруп, Маліновський (Екубан, 70), Мазіні (Станчу, 69) — Еллертссон, Олівейра (Карбоні, 68) — Коломбо (Ехатор, 70)

Лаціо: Проведель — Марушич (Хюсай, 32), Хіла (Провстгор, 84), Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 70) — Катальді (Патрік, 84), Діа, Башич — Канчельєрі, Дзакканьї — Кастельянос (Педро, 84)

Попередження: Васкес, Нортон-Каффі, Мазіні, Маліновський, Естігор — Катальді