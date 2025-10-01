Італія

Команда Крістіана Ківу здобула другу суху перемогу поспіль.

Міланський Інтер у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі впевнено обіграв Славію Прагу з рахунком 3:0.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок на 30 хвилині зусиллями Лаутаро Мартінеса, після чого через чотири хвилини Дензел Думфріс завершив контратаку та подвоїв перевагу "нерадзуррі".

У середині другого тайму Мартінес оформив дубль, забивши третій м'яч у ворота празької команди.

Інтер — Славія Прага 3:0

Голи: Мартінес, 30, 65, Думфріс, 34.

Інтер: Зоммер — Біссек (Аканджі, 67), Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 76), Зелінські (Барелла, 67), Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Тюрам (Бонні, 67), Мартінес (Еспозіто, 66).

Славія Прага: Станек — Влчек, Халоупек, Зіма, Хашіока (Хитіл, 84) — Доудера (Мбоджі, 49), Оскар, Зафейріс, Саділек (Хори, 46), Провод (Чам, 70) — Кушей (Шранц, 46).

Попередження: Біссек, Мартінес — Шранц.