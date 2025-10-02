Італія

Нарешті процес побудови нового стадіону зрушив з мертвої точки.

Президент італійського Мілана Паоло Скароні висловився про побудову нового стадіону разом із Інтером. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Це був довгий процес. Я стежив за ним багато років, і він, нарешті, увінчався успіхом, перш за все завдяки міській адміністрації, меру і багатомісячним переговорам. Це те, чого я чекав багато років, і я дійсно радий.

Муніципалітет повинен повідомити нас про своє схвалення нашого права на покупку земляної ділянки. Потім міська Рада затвердить рамкову угоду про планування. На цьому етапі ми складемо акт, який є першим офіційним документом. Ми засвідчимо наявність 73 мільйонів євро у нотаріуса. Потім почнеться етап проектування, який займе від шести до восьми місяців.

Після цього ми представимо його на конференції за участю муніципалітету, регіону, місцевих органів охорони здоров'я та всіх відповідних органів, включаючи, звичайно ж, отримання екологічного дозволу. Ми очікуємо, що все це відбудеться приблизно в середині 2027 року.

Потім розпочнеться будівництво, яке, як ми розраховуємо, завершиться приблизно до кінця 2030 року, якраз до 2032 року, який є ключовою датою, оскільки новий стадіон Сан-Сіро повинен бути готовий до проведення чемпіонату Європи.

Фостер — великий архітектор, мабуть, один з найвидатніших у світі. Він також працював над стадіонами разом з Manica. Думаю, ми вибрали найкраще, що є, щоб подарувати Мілану найкрасивіший стадіон в Європі, а можливо, і в світі.

Ми не відразу представимо публіці архітектурний проект. Але я впевнений у ньому, тому що складно створити щось краще, ніж проект Фостера і Manica.

Арена вміщатиме 72 тисячі глядачів. Це буде легкодоступний стадіон для всіх, тому це позитивний момент для району Мілана — Сан Донато, який буде модернізований", — заявив Скароні.

Раніше повідомлялося, що міська влада Мілана дозволила продаж Сан-Сіро.