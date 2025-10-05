Італія

Наставник Ювентуса з гумором висловився про свого земляка та колишнього партнера по збірній перед матчем Серії А.

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор поділився думкою про лідера Мілана Луку Модрича напередодні центрального матчу туру чемпіонату Італії. Коментар хорватського фахівця наводить Tuttosport.

"Я грав із ним у збірній. Він написав історію нашої країни, такі більше не народжуються. Ніхто й близько не стоїть поруч із ним. Він у 40 років грає на такому рівні — я ніколи такого не бачив. Пишаюся Модричем. Але сподіваюся, що сьогодні він проти нас облажається", — жартома зазначив Тудор.

Лука Модрич цього літа приєднався до Мілана як вільний агент після багаторічного виступу за мадридський Реал. У новому клубі 40-річний півзахисник уже встиг провести шість матчів у всіх турнірах, забити один гол і віддати одну результативну передачу.

Поєдинок між Ювентусом і Міланом відбудеться сьогодні, 5 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.