Наставник Ювентуса з гумором висловився про свого земляка та колишнього партнера по збірній перед матчем Серії А.
Ігор Тудор, getty images
05 жовтня 2025, 14:46
Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор поділився думкою про лідера Мілана Луку Модрича напередодні центрального матчу туру чемпіонату Італії. Коментар хорватського фахівця наводить Tuttosport.
"Я грав із ним у збірній. Він написав історію нашої країни, такі більше не народжуються. Ніхто й близько не стоїть поруч із ним. Він у 40 років грає на такому рівні — я ніколи такого не бачив. Пишаюся Модричем. Але сподіваюся, що сьогодні він проти нас облажається", — жартома зазначив Тудор.
Лука Модрич цього літа приєднався до Мілана як вільний агент після багаторічного виступу за мадридський Реал. У новому клубі 40-річний півзахисник уже встиг провести шість матчів у всіх турнірах, забити один гол і віддати одну результативну передачу.
Поєдинок між Ювентусом і Міланом відбудеться сьогодні, 5 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.