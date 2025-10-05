Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ювентус — Мілан, Getty Images
05 жовтня 2025, 00:30
У рамках шостого туру італійської Прем'єр-ліги-2025/26 туринський Ювентус прийматиме Мілан.
Поєдинок відбудеться в неділю, 5 жовтня, на Альянц Стедіум у Турині, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.66, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.84. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють менше 1,5 гола", представлений показником 2.20.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Душана Влаховича, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.20.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.33.
Слідкуйте за матчем Ювентус — Мілан на Football.ua.