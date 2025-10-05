Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках шостого туру італійської Прем'єр-ліги-2025/26 туринський Ювентус прийматиме Мілан.

Поєдинок відбудеться в неділю, 5 жовтня, на Альянц Стедіум у Турині, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.66, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 2.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють менше 1,5 гола", представлений показником 2.20.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Душана Влаховича, тоді як потенційний гол Крістіана Пулішича — 3.20.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.33.

Слідкуйте за матчем Ювентус — Мілан на Football.ua.