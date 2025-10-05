Італія

Матч між сусідами по таблиці завершився з рахунком 1:1, команди ділять 10-те місце.

У шостому турі чемпіонату Італії Удінезе приймав Кальярі, ще одного середняка Серії А та сусіда по турнірній таблиці.

Гості вийшли вперед на 25-й хвилині після спільних дій Маттії Феличі та Дженнаро Борреллі: Феличі пробив у захисника, а Борреллі точно добив м’яч у ворота — 0:1.

До перерви Удінезе мав шанс відігратися, коли Хассан Камара зробив навіс у штрафну, а Артюр Атта пробив головою в перекладину. На 58-й хвилині Умар Соле відпасував на Кристіана Кабаселе, який точно пробив у ворота — 1:1.

Пізніше Ніколо Дзаньоло не зміг реалізувати момент, не влучивши в кут воріт із меж штрафної. Під фінальний свисток голкіпер обох команд зробив ключовий сейв після удару Кінана Девіса.

Після цього матчу обидві команди мають по вісім очок і ділять 10-те місце в Серії А.

Удінезе — Кальярі 1:1

Голи: Кабаселе, 58 - Борреллі, 25

Удінезе: Сава — Гоглічідзе, Кабаселе (Бертола, 67), Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 86), Пйотровські (Саррага, 86), Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло (Байо, 78), Девіс

Кальярі: Капріле — Палестра, Педру, Міна (Адопо, 20), Оберт (Кавуоті, 82) — Дейола, Праті, Фолоруншо — Еспозіто (Паволетті, 83), Фелічі (Ді Пардо, 46) — Борреллі (Лувумбу, 72)

Попередження: Дзаніоло — Фелічі, Обер