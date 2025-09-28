Італія

Льоренте, Коне та Іанноні забезпечили команді три очки.

У поєдинку п'ятого туру Серії А Сассуоло приймав Удінезе.

Господарі швидко створили момент через Томаса Крістенсена, але м’яч пролетів повз. Натомість гості відповіли двома голами: Арман Льоренте відкрив рахунок, а через чотири хвилини Ісмаель Коне подвоїв перевагу. VAR скасував пенальті на користь Сассуоло після падіння Умара Соле.

У другому таймі Кінан Девіс скоротив відставання після добивання, однак наприкінці зустрічі Едоардо Іанноні ударом головою поставив крапку — 3:1.

Удінезе з сімома очками ділить дев’яте місце, Сассуоло відстає на один бал.

Сассуоло — Удінезе 3:1

Голи: Лор'єнте, 8, Коне, 12, Янноні, 81 - Девіс, 55

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Кулібалі, 80), Ідзес, Мухаремович, Дойг — Вранкс (Торстведт, 58), Матич, Коне (Янноні, 81) — Берарді, Пінамонті (Шеддіра, 85), Лор'єнте (Фадера, 58)

Удінезе: Сава — Пальма (Ехізібуе, 46), Крістенсен, Соле — Дзанолі (Еккеленкамп, 67), Пйотровські (Міллер, 46), Карлстрем, Атта (Ловрич, 80), Земура — Дзаніоло (Гує, 76), Девіс

Попередження: Пйотровські, Дзаніоло, Ехізібуе