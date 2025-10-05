Італія

Хорват відзначив свого легендарного співвітчизника.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор поділився очікуваннями від центрального матчу шостого туру італійської Серії А з Міланом. Цитує хорватського фахівця Сalciomercato.

"Не знаю, якою буде гра. Мілан – першокласна команда з чудовим тренером, відмінними гравцями, вони в хорошій формі. Ми граємо вдома і повинні провести хороший матч. Нам потрібна лише перемога.

Нам не вистачає перемоги, це очевидно. Проти Аталанти та Вільярреала ми провели два чудові матчі, перевершивши суперників за багатьма показниками. Хлопці виклалися на повну, і ми були близькі до того, щоб здобути перемогу в обох тих матчах. Зрозуміло, що Ювентус не може задовольнятися нічиєю.

Мене не хвилює статистика. Команда додала в останніх двох матчах, і для мене важливо, щоб гравці показували на полі те, над чим ми працюємо на тренуваннях, і викладалися на максимум. Результат залежить від багатьох факторів.

Модрич? Я грав з ним у збірній Хорватії. Іншого такого футболіста не буде. Ніхто не зрівняється з ним, він вдвічі сильніший за будь-кого. В нього неймовірна голова та природа тіла. У 40 років він продовжує виступати на найвищому рівні. Я такого раніше не бачив. Пишаюся ним, але сподіваюся, проти нас він провалить гру", — заявив Тудор.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.