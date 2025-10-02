Італія

Напередодні матчу з Міланом туринський клуб несе втрати.

Туринський Ювентус через травму втратив лівого/центрального захисника Хуана Кабаля. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

"Хуан Кабаль, замінений у першому таймі матчу Ліги чемпіонів проти Вільярреала, пройшов сьогодні вранці діагностичне обстеження. Результати виявили у нього помірний надрив двоголового м'яза стегна правої ноги. Через два тижні йому належить пройти додаткове обстеження, щоб визначити точні терміни відновлення", — йдеться в заяві клубу.

В свою чергу, за інформацією авторитетного італійського видання La Gazzetta dello Sport, 24-річний колумбієць пропустить близько шести тижнів.

Цього сезону Хуан Кабаль відіграв за Ювентус три матчі та забив один гол.

