Італія

Легенда Наполі міг опинитися в Мілані.

Легенда італійського Наполі та збірної Словаччини Марек Гамшик розповів, що в 2011 році міг перейти до Мілану. Його слова наводить Milan News.

"Я був дуже близький до переходу в Мілан у 2011 році. Пан Аллегрі хотів бачити мене і в футболці "россонері", і в Ювентусі. Але в підсумку нічого не вийшло.

Я радий, що цього не сталося. Я провів 12 чудових років у Наполі. Ніякого жалю, навіть незважаючи на те, що Мілан у ті часи був дуже сильним", — заявив Гамшик.

Марек Гамшик є рекордсменом Наполі за кількістю забитих голів в історії клубу — 116. За цим показником він випередив самого Дієго Армандо Марадону, в активі якого 115 забитих м'ячів.