Італія

Голкіпер Роми прокоментував свій статус у клубі.

Сербський воротар Міле Свілар мав кілька важких періодів у італійській Ромі, куди перейшов у якості вільного агента з лісабонської Бенфіки влітку 2022 року, проте все одно зумів зачепитись за місце в стартовому складі.

У останньому інтерв’ю 26-річний виконавець розповів, яким для нього був цей шлях.

"Я ніколи не думала здаватись. Було важко не мати змоги довести свою цінність для команди, але я продовжував працювати над своїм тілом і розумом. Я знав, що мій шанс ще попереду.

Коли я прибув до Роми, я знав, що буду другим на позиції воротаря. Було важко знову переживати таку ситуацію, але я прийняв рішення з належним рівнем професіоналізму.

Де Россі одного разу повернув Руя Патрісіу до рамки воріт, але потім зателефонував мені й сказав: "Твій час скоро прийде". Я тоді й гадки не мав, що це станеться так скоро, але він дотримав свого слова.

Я не люблю думати про статистику. Багато хто говорить про мене, як про найкращого в Серії А, але я про це не думаю. Ці ярлики ризикують змусити мене втратити концентрацію.

Гасперіні? Він читає ігри, як мало хто інший робить у світі.

Під час переговорів щодо контрактів бувають складні моменти, але я ніколи не думав про те, щоб покинути Рому. Я почуваюсь тут як удома. І прихильність уболівальників — це величезний стимул", — заявив сербський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Свілара вісім матчів, чотири пропущених м’ячі та чотири "сухі" зустрічі.