Італія

Захисник Баварії втратив місце в основі, а Мілан і Ювентус ведуть боротьбу за його підписання.

Південнокорейський захисник Кім Мін Дже може знову з’явитися в Серії А вже в січні 2026 року, повідомляють La Gazzetta dello Sport та Calciomercato.com.

Гравець збірної Південної Кореї вже знайомий з італійським чемпіонатом — у сезоні 2022/23 він був ключовим футболістом Наполі та допоміг клубу здобути перше за понад 30 років "скудетто". Тоді він значно підвищив свою трансферну вартість, після чого перейшов до Баварії за 50 мільйонів євро.

Ювентус активно шукає підсилення в центр захисту після травми Глейсона Бремера. Туринці також сподіваються пройти до раундів плеоф Ліги чемпіонів, що може бути додатковим фактором для підписання гравця.

Мілан вже розглядав варіант із Кімом влітку, але переключився на інші цілі. Нині інтерес з боку "россонері" знову активізувався.

Найбільшим викликом для обох клубів залишається висока зарплата захисника — 9 мільйонів євро на рік.

У цьому сезоні захисник провів шість ігор за Баварію в усіх турнірах.