Італія

Мілан стурбований травмою Крістіана Пулішича.

Форвард Мілана та збірної США Крістіан Пулішич шкутильгав через травму в першому таймі товариського матчу збірної США проти Австралії.

Головний тренер Маурісіо Почеттіно підтвердив, що Пулішича турбував набряк через проблеми з підколінним сухожиллям, що викликало занепокоєння у Массіміліано Аллегрі. До зростаючого списку травмованих гравців додалася ще одна зірка.

Пулішича було замінено на 30-й хвилині на Дієго Луну. Нападник Мілана приєднався до Первіса Еступінана та Алексіса Салемакерса, які також можуть пропустити майбутній матч Серії А проти Фіорентини в неділю через травму.

Раніше цього тижня зірка Мілана Рафаель Леау був відправлений назад зі зборів збірної Португалії через брак ігрової форми, оскільки щойно відновився після травми, отриманої в першому офіційному матчі сезону.

У цьому сезоні Пулішич набрав 6+2 за системою гол+пас. Наразі він є одним із найкращих бомбардирів Серії А та важливою фігурою команди Аллегрі. Вони посідають третє місце в Серії А та на два очки відстають від чинного чемпіона Наполі та нового претендента Роми.