Італія

Орсоліні хоче залишитися в Болоньї та збільшити свою зарплату.

Найкращий бомбардир Серії А Ріккардо Орсоліні відмовився від вигідного трансферу до Саудівської Аравії. За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, керівництво Болоньї та сам гравець нещодавно отримали щедру пропозицію від Аль-Кадісії, однак відхилили її.

Наразі Орсоліні веде перемовини з клубом щодо нового довгострокового контракту до 2029 року з опцією продовження ще на один сезон. Очікується, що його річна зарплата зросте до 3 мільйонів євро.

У сезоні 2025/26 нападник забив 6 голів у 9 матчах у всіх турнірах. Загалом він має 79 голів і 32 результативні передачі в 267 матчах за Болонью. Transfermarkt оцінює футболіста в 25 мільйонів євро.