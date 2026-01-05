Німеччина

Нападник мюнхенського клубу заявив, що зараз зосереджений на поточному сезоні, але готовий обговорювати продовження угоди.

Нападник Баварії Гаррі Кейн відповів на запитання про можливість продовження контракту з клубом Мюнхена. За словами англійського форварда, переговори цілком реальні і можуть відбутися найближчим часом.

"Продовження контракту із Баварією? Так, це, безперечно, можливо. на 100%. Ці переговори потрібно провести, як я вже говорив раніше. І я впевнений, що вони відбудуться, але зараз я зосереджений на поточному сезоні. Існує велика ймовірність [продовження контракту]. Немає місця, де б я зараз хотів перебувати більше [ніж у Баварії]", — цитує Кейна журналіст Флоріан Плеттенберг.

У поточному сезоні англієць провів 30 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Кейн очолив гонку за найпрестижнішу індивідуальну нагороду, випередивши Голанда та Мбаппе.