Італія

Розпочався 19 тур Серії А.

Комо без проблем розібрався з Пізою (3:0)

На 68 хвилині гості вийшли вперед. Перроне з меж штрафного майданчика влучно пробив з-поміж захисника. За декілька миттєвостей підопічні Фабрегеса подвоїли перевагу. Дувікас завершив швидку контратаку Комо. Наприкінці зустрічі господарі мали можливість повернутися у гру, але Нзола не реалізував пенальті. На останній хвилині доданого часу Дувікас з пенальті поставив міцну крапку у матчі

Піза — Комо 0:3

Голи: Перроне, 68, Дувікас, 76, 90+4 (пен)

Піза: Шемпер — Коппола, Канестреллі, Караччоло — Туре, Марін (Леріс, 63), Ебішер (Ештевеш, 78), Піччініні (Лорран, 78), Ангорі — Трамоні (Морео, 63), Нзола

Комо: Бюте — Смолчич (Войвода, 64), Рамон, Кемпф, Вальє — Перроне, Да Кунья (Какере, 64) — Кюн (Батуріна, 78), Пас, Родрігес — Дувікас

Попередження: Ебішер — Кунья, Рамон