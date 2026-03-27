Італія

Івуарійський півзахисник хоче повернутися до Європи.

Ювентус продовжує уважно стежити за ситуацією навколо колишнього півзахисника Мілана та Аталанти Франка Кесс'є, розглядаючи його як одну з головних цілей на літнє трансферне вікно. Потенційний перехід може набрати обертів найближчими тижнями, але для цього мають бути виконані кілька умов.

Головне — це бажання самого гравця залишити саудівський Аль-Ахлі по завершенні сезону та його згода на значне зменшення поточної зарплати. Крім того, туринцям вкрай важливо кваліфікуватися до наступної Ліги чемпіонів, щоб збільшити свої фінансові можливості та привабливість для гравця.

За інформацією Tuttosport, під час неодноразових переговорів між керівництвом Ювентуса та агентом гравця Джорджем Атанганою з'ясувалося, що клуб готовий запропонувати хавбеку дворічний контракт із чистою зарплатою у 5 мільйонів євро за сезон.

Сам футболіст не має наміру погоджуватися на суму, меншу за цю цифру. Варто зазначити, що інтерес до івуарійця в Італії також проявляють Фіорентина та Інтер, який ніколи не приховував своєї симпатії до футболіста.

Зі свого боку, саудівський клуб зовсім не бажає відпускати Кесс'є. За час виступів в команді гравець здобув Арабський Суперкубок та титул азійської Ліги чемпіонів, зігравши 110 матчів та забивши 23 голи. Керівництво Аль-Ахлі має сильне бажання втримати півзахисника і готове зіставити пропозицію з його поточною космічною зарплатою — 14 мільйонів євро на рік.

Проте, як повідомляється, після трьох років перебування за межами Європи, Франк налаштований повернутися у більш конкурентне середовище, і саме Італія перебуває на першому місці серед його пріоритетів.