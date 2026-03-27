Італія

Міланський клуб розглядає можливість повернення 19-річного італійця Джованні Леоні, який відновлюється після важкої травми коліна, отриманої у дебютному матчі за "червоних".

Захисник Ліверпуля Джованні Леоні може повернутися до Італії вже наступного літа. За даними Corriere dello Sport, Інтер знову розглядає варіант із підписанням перспективного футболіста.

Міланський клуб намагався оформити перехід гравця ще минулого літа, проте тоді Леоні обрав продовження кар'єри в АПЛ. Тепер "нерадзуррі" планують орендувати захисника, вважаючи Мілан ідеальним місцем для його планомірного повернення до гри після тривалої паузи.

Нагадаємо, що на початку поточного сезону, у вересні 2025 року, Леоні отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки у своєму дебютному матчі за Ліверпуль проти Саутгемптона в Кубку ліги. Після операції захисник розпочав тривалий процес реабілітації.

Ліверпуль заплатив Пармі за трансфер італійця близько 35 мільйонів євро (31 млн фунтів), розглядаючи його як довгострокову заміну Вірджилу ван Дейку.