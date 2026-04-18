Французький півзахисник планує залишитися в Мілані.

Центральний півзахисник Мілан Адрієн Рабьо отримав вигідну пропозицію від одного з клубів Саудівської Аравії, однак вирішив її відхилити. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, французу пропонували трирічний контракт із надзвичайно високою зарплатою, проте 31-річний футболіст не зацікавився зміною чемпіонату.

Рабьо задоволений своєю роллю в Мілані та не планує залишати команду найближчим часом. Його контракт із італійським клубом розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні півзахисник провів 27 матчів, у яких відзначився 5 голами та 4 результативними передачами, залишаючись важливою частиною складу команди.