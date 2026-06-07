Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні продовжує спроби посилення свого складу.

Захисник мадридського Атлетіко Маттео Руджері може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлена ​​Рома, яка розглядає варіант із потенційним трансфером гравця.

Минулого сезону Руджері провів 47 матчів, у яких віддав сім гольових передач. Його контракт із "матрацниками" розрахований до літа 2030 року.

За підсумками сезону Рома посіла третє місце у Серії А, гарантувавши собі місце у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Рома зацікавилася Влашичем.