Ліга чемпіонів

Нідерландський клуб повторив унікальне досягнення Реала після перемоги 4:1 у Лізі чемпіонів.

ПСВ увійшов до історії єврокубків, здобувши виїзну перемогу над Ліверпулем з рахунком 4:1 у матчі Ліги чемпіонів.

Цей результат зробив команду з Ейндговена лише другою в історії, якій вдалося забити мерсисайдцям чотири або більше голів на Енфілді у європейських турнірах.

До цього подібне вдавалося лише Реалу — у лютому 2023 року мадридський клуб забив Ліверпулю п’ять м’ячів у матчі Ліги чемпіонів (5:2).

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.

Ліверпуль — ПСВ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів