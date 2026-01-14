Нідерланди. Новина

19-річний нападник приєднається до Аякса до кінця сезону з опцією викупу.

Амстердамський Аякс офіційно оголосив про підписання орендної угоди з 19-річним нападником Мілана Максиміліаном Ібрагімовичем. Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

Like father, like son ♥️ pic.twitter.com/4cU8PKCyOW — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026

Оренда розрахована до кінця сезону 2025/26, а угода передбачає право викупу гравця. Максиміліан розпочне виступи переважно за Йонг Аякс, молодіжну команду клубу, але протягом сезону буде залучатися до матчів основної команди.

Директор з футболу Аякса Марійн Бойкер відзначив потенціал молодого гравця:



"Максиміліан – талановитий нападник з чудовим відчуттям позиції у штрафному та гарним завершенням атак. Він вправно веде м’яч і має переможний менталітет. Спершу він гратиме за Йонг Аякс, але ми очікуємо, що незабаром стане важливою частиною атаки основної команди".

19-річний вінгер народився у Лунді, Швеція, і є сином легендарного форварда Златана Ібрагімовича, який також свого часу грав за Аякс. Максиміліан перейшов до Мілана з академії Хаммарбю у 2022 році та останні пів року грав за Мілан Футуро у Серії D, де провів 16 матчів, забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.