У рамках фіналу плей-оф МЛС зустрінуться Коламбус Крю та Лос Анджелес ФК. Команди вже оголосили свої стартові склади на вирішальний поєдинок.

Український захисник господарів поля Євген Чеберко розпочне матч на лаві запасних. Склад Коламбус Крю виглядає наступним чином:

Гості з Лос Анджелеса також визначилися зі своєю основою на гру:

