Португалія

Українець вражає на старті сезону.

Лісабонська Бенфіка в першому матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів зіграла у безгольову нічию зі стамбульським Фенербахче (0:0).

Таким чином, "орли" жодного разу не пропустили у стартових п'яти матчах нового сезону. Це абсолютний рекорд лісабонського клубу.

До матчу в Стамбулі, Бенфіка зіграла за Суперкубок Португалії з сусіднім Спортінгом (1:0), двічі "в суху" здолала французьку Ніццу (2:0, 2:0) у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, а також мінімально перемогла Ештрелу (1:0) у чемпіонаті Португалії.

Зазначимо, що в усіх цих зустрічах ворота команди Бруну Лаже захищав український воротар Анатолій Трубін.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка знову розглядає трансфер Судакова.