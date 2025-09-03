Португалія

Український плеймейкер поділився емоціями після трансферу до португальського клубу.

Новоспечений атакуючий півзахисник Бенфіки Георгій Судаков, який готується зі збірною України до матчі відбору на чемпіонат світу-2026, прокоментував свій перехід до лісабонського клубу з донецького Шахтаря та поділився першими враженнями.

Чи розумію я, що ти приїхав у збірну вже як легіонер? Якщо чесно, ще над цим навіть не задумувався. Ще до кінця не розумію цього.

Не до кінця усвідомлюю, що вже є гравцем Бенфіки. Все вийшло дуже швидко. Навіть коли я був два-три дні у Лісабоні і підписав контракт, мені ще до кінця не вірилось. А коли вперше приїхав на базу, потренувався, познайомився з командою — все одно якісь такі відчуття, що це як сон якийсь", – сказав Судаков у коментарі для Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що за Шахтар Судаков провів на дорослому рівні 148 матчів, забив 35 голів та віддав 26 асистів.