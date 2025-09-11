Португалія

Передвиборча кампанія у самому розпалі.

Кандидат у президенти лісабонської Бенфіки Жуан Лопеш обіцяє взимку підписати півзахисника Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілву. Його слова наводить A Bola.

"Можу підтвердити, що контракт для Бернарду готовий. Я справді хочу підписати його в січні. Він уособлює все, що я хочу бачити в Бенфіці: ідентичність, переможні традиції, і він великий шанувальник Бенфіки.

Можу вас запевнити, що на трансфері Бернарду ми не зупинимося", – сказав Жуан Лопеш.

Зазначимо, що чинна трудова угода 31-річного португальця з "містянами" розрахована до кінця поточного сезону, тому вже в січні Бернарду може вести прямі перемовини з зацікавленими клубами без дозволу Ман Сіті.

Вибори президента Бенфіки відбудуться 25-го жовтня.