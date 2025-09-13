Португалія

Український плеймейкер вийшов на заміну в другому таймі, дебютувавши за лісабонців.

У п’ятому турі чемпіонату Португалії Бенфіка зіграла внічию з Санта-Кларою — 1:1.

Рахунок відкрив Евангелос Павлідіс на 59-й хвилині після добивання в штрафному майданчику, але гості відігралися на 90+2-й хвилині — Вінісіус Лопес реалізував помилку захисника "орлів" Ніколаса Отаменді і приніс Санта-Кларі сенсаційну нічию.

Варто зазначити, що на 72-й хвилині у Бенфіці дебютував український плеймейкер Георгій Судаков, а у воротах лісабонців традиційно зіграв український воротар Анатолій Трубін.

Матч був напруженим і з гарячими моментами: на 38-й хвилині захисник Санта-Клари Паулу Віктор отримав червону картку після перегляду VAR, але, як бачимо, для здобуття одного пункту гостям вистачило й десятьох гравців.

Бенфіка — Санта-Клара 1:1

Голи: Павлідіс, 59 — Вінісіус Лопес, 90+2

Вилучення: Паулу Віктор, 38 (Санта-Клара)