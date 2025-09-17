Португалія

Жозе звільнили з Фенербахче після вильоту з ЛЧ від ліссабонців.

Жозе Моурінью, ймовірно, стане новим тренером Бенфіки. 62-річний португалець досягли принципової згоди з ліссабонським клубом, який сьогодні звільнив Бруну Лаже після поразки від Карабаху (2:3) в 1-му турі Ліги чемпіонів. За даними CNN Portugal, переговори перебувають на фінальній стадії.

Прикметно, що наприкінці серпня Фенербахче відправив Моурінью у відставку після вильоту з раунду плей-оф ЛЧ від Бенфіки (0:0, 0:1). Раніше Жозе вже очолював ліссабонських "орлів" — з вересня по грудень 2000 року.

Цей крок може стати драматичним поверненням Моурінью до Бенфіки, де він розпочав тренерську кар’єру, і вплинути на амбіції клубу в новому сезоні.

Таким чином, Трубін та Судаков незабаром отримують нового головного тренера.