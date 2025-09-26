Португалія

Тренер збірної Португалії втратив колекцію годинників і коштовності під час вечері з дружиною.

Головний тренер національної команди Португалії Роберто Мартінес став жертвою масштабного пограбування. Його вілла у Кашкайші, поблизу Лісабона, була обікрадена ввечері 20 вересня, коли наставник вечеряв у ресторані разом із дружиною.

Злочинці проникли до будинку через кухонні двері та діяли безперешкодно протягом кількох годин — із 16:00 до 20:00. Коли подружжя повернулося, вони виявили серйозний безлад.

Грабіжники викрали колекцію елітних годинників і ювелірних виробів загальною вартістю понад 800 тисяч євро. Поліція підозрює, що злочин скоїла міжнародна група, яка спеціалізується на пограбуваннях розкішних осель. Свідченням цього є ретельний обшук усіх кімнат та ймовірне стеження за пересуваннями Мартінеса.

Правоохоронці аналізують записи камер спостереження, щоб встановити особи грабіжників. Сам 52-річний тренер, який співпрацює зі швейцарським брендом Hublot, поки що утримується від публічних заяв.