Португалія

=Півзахисник цього разу результативними діями не відзначився.

Лісабонська Бенфіка в матчі сьомого туру португальської Суперліги приймала Жил Вісенте та почала гру з пропущеного м’яча після стандарту.

Проте вже посеред першого тайму рахунок був на користь господарів поля, завдяки дублю Павлідіса.

Надалі команда Жозе Моурінью спробувала зіграти в другій половині зустрічі від захисту, що стало неприємною несподіванкою для її вболівальників.

Георгій Судаков у підсумку відіграв усього 80 хвилин.

Бенфіка — Жил Вісенте 2:1

Голи: Вагеліс Павлідіс, 18, 26 (пен) — Луїш Ештевеш, 11

Бенфіка: Трубін — Дедич, Отаменді, А. Сілва, Даль (Араужу, 80) — Аурснес, Ріос — Лукебакіо (Іванович, 68), Судаков (Регу, 80), Шельдеруп (Баррейру, 68) — Павлідіс (Велозу, 90+10).

Жил Вісенте: да Сілва — Зе Карлуш Гонсалвеш (Неверттон, 87), Буату, Елімбі, Конан — Касерес (Бермежо, 79), Гонсалес (Зе Карлуш Феррейра, 72) — Мурільйо (М. Фернандес, 79), Естевес, Даніель (Х. Фернандеш, 46) — Пабло.

Попередження: Дедич, Отаменді, Ріос — Ештевеш, Елімбі, Неверттон

Вилучення: Неверттон, 90+9 (друге попередження)