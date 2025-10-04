Португалія

У таборі "орлів" відчувають проблеми зі здоров'ям перед важливим матчем 8-го туру чемпіонату Португалії.

У таборі Бенфіки виникла неспокійна ситуація перед важливим протистоянням з Порту в рамках восьмого туру чемпіонату Португалії.

Як інформує A Bola, у кількох футболістів команди, а також у представників тренерського штабу, включно з головним тренером Жозе Моурінью, спостерігаються симптоми вірусного характеру.

Зазначається, що йдеться переважно про головний біль та ломоту в тілі, що створює додаткову напругу напередодні виїзного класико проти головного конкурента.

Нагадаємо, що ще перед поєдинком Ліги чемпіонів з Челсі у Лондоні Жозе Моурінью зізнався, що мав температуру. Тоді йшлося про симптоми звичайного грипу, які не були пов’язані з нинішньою ситуацією.

Медичний штаб Бенфіки уважно стежить за станом футболістів та тренерів, однак занепокоєння у клубі перед важливою грою залишається.

Матч 8-го туру чемпіонату Португалії між Порту та Бенфікою відбудеться у неділю о 23:15 на стадіоні Драгау.