У новій угоді прописано клаусулу у розмірі 80 мільйонів євро.
Педру Гонсалвеш, ФК Спортінг
07 жовтня 2025, 16:18
Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Педру Гонсалвешем.
Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до літа 2030 року.
Також зазначається, що у новому контракті прописано суму відступних у розмірі 80 мільйонів євро.
Гонсалвеш виступає за "левів" з 2020 року, перейшовши з Фамалікана. На його рахунку 209 матчів та 87 голів.
Після восьми турів Спортінг набрав 19 очок і посідає друге місце у чемпіонаті Португалії.