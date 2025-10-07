Португалія

У новій угоді прописано клаусулу у розмірі 80 мільйонів євро.

Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Педру Гонсалвешем.

Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до літа 2030 року.

Також зазначається, що у новому контракті прописано суму відступних у розмірі 80 мільйонів євро.

Гонсалвеш виступає за "левів" з 2020 року, перейшовши з Фамалікана. На його рахунку 209 матчів та 87 голів.

Після восьми турів Спортінг набрав 19 очок і посідає друге місце у чемпіонаті Португалії.