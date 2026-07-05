Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник Трьох левів упевнений, що команда впорається з високогір'ям стадіону Ацтека та тиском трибун, незважаючи на хаотичну підготовку до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Підготовка збірної Англії до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Мексики супроводжується чималим інформаційним шумом та невизначеністю. Проте головний тренер англійців Томас Тухель закликав своїх гравців не втрачати голову та зосередитися виключно на грі.

Англійська делегація прибула до Мехіко у п'ятницю на тлі чуток про перенесення початку недільного поєдинку на шість годин раніше через загрозу сильних гроз. Зрештою, ФІФА залишила час без змін.

Крім того, матч пройде на легендарному стадіоні Ацтека, що розташований на висоті 2240 метрів над рівнем моря. Аби мінімізувати наслідки акліматизації, Футбольна асоціація Англії змінила звичний графік і привезла команду до столиці на день раніше.

Томас Тухель визнав, що вплив висоти є відчутним, проте не бачить у цьому критичної проблеми:

"Ми відчуваємо це, навіть якщо не тренуємося. Я, наприклад, відчував легкий головний біль у готелі протягом дня і спав гірше, ніж зазвичай. Але з цим можна впоратися. Гравці відчули це в перші хвилини тренування, і чим довше воно тривало, тим краще вони адаптувалися.

Завтрашня розминка буде супроводжуватися невеликою задишкою. Я думаю, що це не випадковість, що Мексика так потужно і агресивно починає свої домашні матчі. Перші 15-20 хвилин будуть, мабуть, найважчими для нас", — зазначив Томас.

Незважаючи на складні обставини, німецький фахівець зберігає оптимізм і зазначає, що всередині колективу панує робоча атмосфера:

"Навколо так багато шуму, але коли ви перебуваєте всередині бульбашки, все досить спокійно та зосереджено. Ми не можемо вплинути на висоту чи домашніх уболівальників — це просто є. Але у нас є дух, відданість, чиста воля та об'єднуючий зв'язок, щоб подолати ці перешкоди. Ось чому я налаштований позитивно", — наголосив Тухель.

Ще одним потенційним фактором ризику могли стати місцеві фанати. Напередодні збірна Еквадору, яка програла Мексиці (0:2), скаржилася до ФІФА на нічні феєрверки під вікнами свого готелю. Через це англійці намагалися тримати свою базу в таємниці, а навколо готелю наразі діють посилені заходи безпеки.

Тухель запевнив, що команда почувається в безпеці і не відчуває дискомфорту:

"Минулої ночі у нас не було жодних проблем. ФІФА подбала про ситуацію, навколо готелю є охорона, тому ми очікуємо спокійного сну. У нас початок о 18:00, тож навіть якщо ми пропустимо кілька годин, матимемо час доспати пізно вранці. Я не хочу говорити про проблеми, яких ще не існує.

Ми з повагою ставимося до суперника та обставин матчу, і очікуємо, що до нас також будуть ставитися з повагою. Найкращий спосіб підійти до цього турніру — бути розслабленим, спокійним і зосередженим на собі", — резюмував керманич.

Нагадаємо, Битва за вихід до наступної стадії між збірними Мексики та Англії відбудеться 6 липня, стартовий свисток пролунає о 03:00. Раніше була інформація, що збірна Англії знайшла пікантний спосіб боротьби з високогір'ям перед матчем із Мексикою.