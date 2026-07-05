Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер селесао довіряє своїм захисникам у стримуванні зірки Норвегії.

Збірна Бразилії готується до чергового серйозного випробування на шляху до омріяного шостого титулу чемпіонів світу. У неділю на стадіоні МетЛайф команда Карло Анчелотті зустрінеться зі збірною Норвегії. Переможець цієї пари вийде у чвертьфінал на тріумфатора матчу між Англією та Мексикою.

Бразильці підходять до гри в піднесеному настрої: вигравши Групу С, вони зуміли відігратися та вирвати важку перемогу над Японією в 1/16 фіналу завдяки голу Габріеля Мартінеллі у компенсований час. Тепер головним завданням для них є нейтралізація основної ударної сили скандинавів — Ерлінга Голанда.

Попри неймовірну результативність норвезького форварда, Карло Анчелотті наполягає, що спеціального плану для його стримування розробляти не планує. Тренер розраховує на загальнокомандну гру в обороні та досвід своїх захисників, зокрема Габріеля Магальяеса з Арсенала, який чудово знайомий з манерою гри Голанда по АПЛ.

"Я не думаю, що існує таке поняття, як план проти Голанда. Мені не потрібно вказувати своїм гравцям, як захищатися, вони вже кілька разів зустрічалися один з одним. Усі знають, як він працює, і мені нема чого пояснювати своїм захисникам", — заявив Анчелотті на прес-конференції.

Італійський фахівець підкреслив, що Норвегія — це дуже небезпечна в атаці команда з хорошою структурою та організацією, тому Бразилія має сфокусуватися на власній грі. За словами Анчелотті, бразильська збірна після важкого матчу з Японією здобула впевненість і готова показати свій найкращий рівень.

Півзахисник збірної Бразилії Бруно Гімарайнш також відзначив небезпеку від зіркового нападника:

"Він справді особливий. Ми повинні переконатися, що хтось тримається біля нього, бо одним м'ячем він може вирішити долю матчу, а ми не хочемо дозволити йому це зробити".

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен також закликає не зводити протистояння виключно до дуелі Голанда проти потужного дуету бразильських центрбеків — Габріеля та капітана ПСЖ Маркіньйоса.

"У Бразилії одна з найкращих пар захисників на цьому турнірі, два гравці, які знаходяться на найвищому міжнародному рівні. Між ними та Ерлінгом буде кілька складних поєдинків, але для мене це більше матч Бразилія проти Норвегії. Бразилія, звісно, фаворити, але ми сподіваємося дати їм бій. Ми повинні бути на своєму найкращому рівні, інакше у нас немає шансів", — відзначив Сольбаккен.

Кадрові новини команд перед матчем:

Бразилія: Селесао зіграють без півзахисника Лукаса Пакети, який отримав травму підколінного сухожилля у грі з Японією. Проте є й оптимістичні новини — вінгер Барселони Рафінья може повернутися до складу після ушкодження стегна.

Норвегія: Очікується повернення захисника дортмундської Боруссії Юліана Рюерсона, який пропустив матч групи проти Сенегалу через травму стегна. Водночас захисник Маркус Педерсен перебуває під наглядом медиків через грип.