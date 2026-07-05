Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Бразилія та Норвегія.

Національна збірна Бразилії та Норвегії зіграють у Нью-Йорк/Нью-Джерсі в 1/8 фіналі чемпіонату світу-2026.

Карло Анчелотті, після перемоги над Японією (2:1), використав із перших хвилин Мартінеллі на лівому фланзі півзахисту.

Столе Сольбаккен, на тлі перемоги над Кот-д'Івуаром (2:1), залучив до стартового складу Рюерсона на правому фланзі оборони.

Бразилія: Аліссон — Даніло да Сілва, Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Раян, Гімараес, Каземіро, Марітнеллі — Кунья, Вінісіус.

Запасні: Вевертон, Едерсон Мораес, Алекс Сандро, Бремер, Перейра, Ібаньєс, Едерсон Лоуренсо, Фабіньйо, Даніло Олівейра, Неймар, Рафінья, Ендрік, Луїс Енріке, Тьяго.



Норвегія: Нюланн — Рюерсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот, Голанд, Нуса.